Экс-глава департамента образования Ярославля объяснила свой уход

Елена Иванова объяснила свой уход с поста директора департамента образования мэрии Ярославля тем, что пришло время изменений. Прощальный пост госпожа Иванова опубликовала на своей странице в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Елена Иванова возглавляла департамент с 2016 года, отставка связана с выходом на пенсию. Принятое решение госпожа Иванова назвала «непростым».

«За почти 40 лет трудовой биографии пройден путь от учителя до директора департамента. Не пропущена ни одна ступенька. Мне не стыдно ни за один день работы, ни за одно решение, принятое за эти годы. Но настало время изменений. Пусть теперь у руля встанут молодые и гибкие, которые смогут сохранить уже достигнутое и успешно адаптируют его к новым реалиям»,— написала Елена Иванова.

К настоящему моменту в мэрии не сообщили, кто возглавит департамент образования.

Алла Чижова