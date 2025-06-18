Бизнесмену Олегу Макаренко продлили домашний арест на два месяца

Профессору Уфимского государственного нефтяного технического университета, владельцу компании «Аквамак-процессинг» Олегу Макаренко продлили домашний арест на два месяца. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат Рамиль Гизатуллин.

Олегу Макаренко вменяют посредничество во взяточничестве (ст. 291 УК РФ). По версии следствия, в 2022 году профессор передал директору Института нефтегазового бизнеса вуза Татьяне Лейберт от трех студентов, играющих в Континентальной хоккейной лиге, около 400 тыс. руб. за успешную сдачу экзаменов.

С конца апреля господин Макаренко находится под домашним арестом. Вину он не признает.

Олег Вахитов