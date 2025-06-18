Новак назвал текущую цену на нефть «сложной» для России

Текущая цена на нефть способствует продолжению инвестиций в нефтедобычу, заявил вице-премьер Александр Новак. Однако, добавил он, с учетом укрепления рубля она формирует «сложную» для России ситуацию.

«С учетом укрепления рубля ситуация с точки зрения финансовых моделей более сложная, действительно, но мы смотрим не в текущем периоде, финансовые модели учитывают среднегодовые цены, то есть среднесрочный период, поэтому нужно смотреть за период, а не в конкретный момент»,— сказал господин Новак журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер уточнил, что Россия продолжает инвестировать в нефтедобычу. По его мнению, «без этого невозможно поддерживать даже тот уровень добычи, который есть». Также инвестиции способствуют развитию новых проектов и месторождений, считает господин Новак.

Подробнее — в материале «У нефти качает котировки».

Екатерина Отрашкевич