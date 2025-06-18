Губернатор Кубани поручил проверить системы оповещения перед летним сезоном

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести проверку всех систем оповещения и связи в рамках подготовки к летнему туристическому сезону. Совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона провели глава региона и начальник УФСБ РФ по краю Леонид Михайлюк, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Летом к нам едут гости со всей страны. И мы обязаны обеспечить их безопасность. Все силы и средства должны быть готовы среагировать на возможные чрезвычайные ситуации», — заявил глава региона.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что нельзя полностью перекладывать ответственность на правоохранительные органы. Руководители муниципалитетов должны активно участвовать в этой работе.

Начальник краевого управления ФСБ Леонид Михайлюк выразил уверенность в решении основных задач благодаря взаимодействию с администрацией края и правоохранительными органами. Он также отметил высокий уровень системы безопасности и противодействия терроризму в регионе.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский акцентировал внимание на необходимости контроля за безопасностью детского отдыха в летний период.

«Должны приложить все усилия и максимально организовать детский отдых так, чтобы подростки, студенты в летний период были заняты. Чтобы не было возможности вовлечь их в противоправные действия», — подчеркнул прокурор.

Алина Зорина