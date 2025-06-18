В зданиях администрации Тольятти появятся знаки о запрете курения кальянов
Глава Тольятти Илья Сухих распорядился внести изменения в документ от 9 июля 2018 года «Об ограничении курения табака в зданиях, занимаемых горадминистрацией».
Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ
Как следует из текста распоряжения, слова «курение табака» должны быть заменены словами «курение табака или потребление никотинсодержащей продукции».
Также в зданиях, занимаемых администрацией Тольятти, должны быть размещены знаки о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов.
«Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой»,— заявил господин Сухих.