На Ставрополье обнаружили 34 тысячи незаконных подвесов кабелей

Энергетики Ставропольского края с начала 2025 года обнаружили свыше 34 тыс. случаев незаконного размещения волоконно-оптических кабелей на линиях электропередачи. Об этом сообщила пресс-служба филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго».

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Больше всего нарушений зафиксировали в Изобильненском округе — там при проверке 32,5 тыс. опор обнаружили 8,5 тыс. фактов незарегистрированного размещения.

Сотрудники энергокомпании проводят с нарушителями разъяснительные беседы о правилах подключения и требованиях безопасности.

Николай Аксенов