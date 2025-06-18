В регионах Черноземья прогнозируют грозы и усиление ветра

Из-за ухудшения погодных условий во всех регионах Черноземья ввели желтый уровень погодной опасности. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской и Курской областях пройдут грозы с порывами ветра 15–19 м/с. Непогода в этих регионах ожидается до 21:00 19 июня.

В Воронежской и Липецкой областях ожидается ветер до 20 м/с с 6:00 до 18:00 19 июня, а также грозы — с 18:00 18 июня до 6:00 20 июня.

В Орловской области грозы прогнозируют с 9:00 до 21:00 19 июня, в Тамбовской — с 18:00 18 июня ровно на сутки. В этих регионах также возможно усиление ветра до 16 м/с с 6:00 до 21:00 19 июня.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Анна Швечикова