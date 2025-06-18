Решетников объяснил укрепление рубля нехваткой спроса в экономике

Укрепление рубля объясняется недостатком спроса в экономике России на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме.

«Дальнейшая его (рубля.— "Ъ") динамика в том числе зависит от решений со стороны ЦБ»,— сказал господин Решетников журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Так он ответил на вопрос о возможном ослаблении рубля.

По результатам апреля Минэкономразвития прогнозировало среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 94,3 руб., а на конец года — на уровне 98,7 руб. С января, по данным финансовой организации Bank of America, рубль вырос по отношению к доллару более чем на 40%.

6 июня регулятор снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых. При этом Центробанк сохранил нейтральный сигнал, это значит, что в дальнейшем ставка может быть как снижена, так и увеличена. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор не отходит от жесткой денежно-кредитной политики.

Подробнее об укреплении российской валюты — в материале «Ъ» «Рубль укрепляется вопреки».

Екатерина Отрашкевич