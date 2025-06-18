В Самаре с властей взыскали вред, причиненный имуществу пенсионера из-за отсутствия ливневок

Суд удовлетворил требования прокуратуры Кировского района Самары о взыскании с городских властей в пользу пенсионера 500 тыс. руб. за вред, причиненный имуществу. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, весной 2023 года в период таяния снега земельный участок пенсионера был затоплен водой, которая просочилась в дом. Участок расположен на ул. Мелекесской. Причиной послужило «отсутствие ливневой канализации, водоотводых канав и лотков, водопропускаемых труб под дорожным полотном».

Руфия Кутляева