В Самаре три вокалиста оперного театра удостоились звания «Заслуженный артист РФ»

Трем вокалистам Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Об этом сообщило областное министерство культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Почетные звания получили Татьяна Гайворонская, Татьяна Ларина и Ирина Янцева. Татьяна Гайворонская исполнила все главные партии классического оперного репертуара и проходила мастер-классы в Ростовской консерватории и Италии. Татьяна Ларина известна своим мастерством и преданностью профессии, а Ирина Янцева курирует молодежную оперную программу и гастролировала как в России, так и за рубежом.

Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается деятелям культуры, которые получили общественное признание и работают в области искусства не менее десяти лет.

Георгий Портнов