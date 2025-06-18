Глава района Екатеринбурга призвал власти подключить регоператора к уборке шин

Власти должны обязать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вывозить шины с контейнерных площадок в Екатеринбурге, заявил на заседании думской комиссии по МСУ глава Орджоникидзевского района города Роман Кравченко. «Именно регоператор обладает возможностью, техникой, людьми для проведения всех работ. То, что мы сегодня разделили зону ответственности: одно делает район, второе — город, третье — регоператор, мы получаем то, что получаем. Мы видим заваленные колесами наши контейнерные площадки»,— подчеркнул чиновник.

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Господин Кравченко отметил, что в 2024 году администрация района ликвидировала 29 несанкционированных свалок и вывезла 60 тонн мусора, из которых 48 тонн — шины. «Мы можем сколько угодно сваливать все на шиномонтаж, но неужели мы думаем, что человек возьмет испорченное колесо и повезет его сдавать на границу города, чтобы еще заплатить деньги. Да не будет этого. Он принесет и положит его на контейнерную площадку»,— пояснил он.

Глава района предложил депутатам гордумы перенять опыт властей из Беларуси. «Недавно был в Минске, посмотрел, как там разделен сбор мусора и организованы контейнерные площадки. Ни на одной площадке я не увидел колеса. Сомневаюсь, что там бегает администрация и убирает, все закреплено за аналогом нашего регоператора»,— добавил Роман Кравченко.

Председатель думской комиссии по МСУ Дмитрий Сергин не согласился с чиновником, что шины на контейнерные площадки вывозят частные лица. «Часто мы наблюдаем, что вчера ничего не было, а затем массово появилось. Понятно, что ближайшая шиномонтажка вывезла от себя и складировала на территории контейнерной площадки, и несправедливо, что жители должны платить за это»,— подчеркнул депутат.

С этим господин Сергин поддержал инициативу главы района, что вывозом шин должен заниматься регоператор. «Соглашусь, что "Спецавтобаза" (регоператор в 56 свердловских муниципалитетах, включая Екатеринбург. — "Ъ-Урал") должна заниматься, но нужно принуждать эти шиномонтажки выносить шины, чтобы накоплений не происходило»,— отметил председатель.

Василий Алексеев