Жителя Крыма, обвиняемого в убийстве бывшей тещи, арестовали на два месяца

Суд на два месяца заключил под стражу жителя Бахчисарайского района Республики Крым, обвиняемого в убийстве бывшей тещи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Согласно версии следствия, утром 16 июня этого года рядом с частным домом на территории садоводства «Риф» 46-летний житель Бахчисарайского района напал на пенсионерку и ударил ее ножом в шею. В это время она шла домой из магазина с четырехлетним внуком. От полученных травм женщина скончалась на месте.

«Годом ранее из Бахчисарая в Севастополь к ней переехала ее дочь — бывшая супруга нападавшего вместе с детьми. Мужчина винил тещу в семейном разладе»,— отметили в прокуратуре.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нападавшего. Они изъяли нож, который крымчанин выбросил в кусты.

Сейчас следствие продолжается. Мужчине предъявили обвинение, проводятся необходимые действия, назначены экспертизы. Прокуратура контролирует вопрос соблюдения прав детей, воспитывающихся в этой семье.

Алина Зорина