В Оренбуржье назначены еще шесть избирательных кампаний

В Оренбургской области назначены выборы депутатов районных советов. Голосование пройдет в Оренбургском, Переволоцком, Светлинском и Северном районах, а также в Кувандыке и Соль-Илецке округах. Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Решения о назначении выборов приняты на заседаниях местных органов власти. Кандидаты смогут выдвигаться сразу после публикации этих решений.

Всего в регионе планируется провести 450 избирательных кампаний, включая выборы депутатов сельских поселений. Вся информация о кампаниях размещается на сайте облизбиркома в разделе «Выборы и референдумы». Контакты территориальных избирательных комиссий также доступны на сайте Избирательной комиссии Оренбургской области.

Георгий Портнов