В Сочи строительство центра спортивной медицины планируют завершить в июле

Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации в Сочи планируют достроить 13 июля 2025 года. Комплекс возводят на улице Дорога на Большой Ахун, 14 в рамках госпрограммы «Строительство», пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Общая площадь медицинского учреждения превысит 27,5 тыс. кв. м. По данным мэрии, в состав центра войдут взрослый и детский лечебные корпуса, административный блок, клиника восстановительного лечения для спортсменов сборных команд, стационар на 245 коек и отделение для проведения научных исследований в области спортивной медицины.

Инициативу по созданию центра озвучил президент России Владимир Путин в мае 2019 года. В стране планируется открыть не менее трех подобных учреждений. Финансирование сочинского объекта осуществляется за счет федерального бюджета — общий объем инвестиций составляет 6,5 млрд руб.

Генеральным подрядчиком строительства является АО «Группа компаний ЕКС». Компания была зарегистрирована в Ярославле в 1994 году. В 2023 году ее чистая прибыль составила 3,3 млрд руб.

Алина Зорина