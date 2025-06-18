Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о явлении и о том, на что стоит обращать внимание перед тем, как оплачивать тот или иной контент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Boucheron x "имя блогера"» — ни много ни мало так называется набравший аж 419 просмотров ролик некого блогера Елизаветы. «Ничего себе,— думаю я, — партнерство с Boucheron, да еще и несколько лет назад». На деле, если открыть ролик, выясняется, что даму просто пустили в бутик, и даже не в парижский, где есть закрытая историческая часть с квартирой Фредерика Бушрона (я про нее в «Стиле» рассказывала), а в лондонский. И там она на камеру смогла примерить украшения.

Скромность — не отличительная черта автора, поэтому сразу представлено это все как чуть ли не коллаборация. Фантастическая самоуверенность, можно подумать, а с другой стороны, прошло несколько лет, и дамочка уже среди всего пяти судей на уважаемой премии в области ювелирного искусства в Америке. На разных платформах она на плохом английском продолжает рассказывать непрофессиональные и скучные ювелирные истории. Но дело не в одной условной Лизе, это просто один из множества примеров того, что ювелирное инфоцыганство развито не меньше любого другого. А с этим накручиваются несуществующие подписчики, комментарии и так далее. И вот уже человек пишет книги, заседает в жюри, приглашается на передачи федеральных каналов.

Недавно один эксперт по жемчугу рассказала мне, что специально сходила на лекцию про вино, устрицы и украшения. И там узнала не то что несоответствующую действительность или какую-то банальную информацию, а просто-таки, по ее определению, вредоносную. Действительность была искажена полностью. При этом лектор, разумеется, позиционировался как некий эксперт. Это явление массовое, поэтому всегда следует проверять профессиональную историю спикера перед тем, как записываться на лекцию или покупать книгу. И непременно обращать внимание на его связи в профессиональном сообществе. Они часто показательны, потому что настоящие эксперты вроде Аманды Триосси или Винсана Мейлана за одним столом с такими инфоцыганами предпочитают не садиться.

Анна Минакова