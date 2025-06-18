Обвинения в хищении оборудования вуза предъявлены экс-директору института СФУ

Бывшему директору института нефти и газа Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске предъявлены обвинения в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщает СУ СКР по региону. По данным источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, фигурантом дела является Роман Аюпов.

По версии следствия, в июне 2023 года институт приобрел аппаратный комплекс для исследования объектов нефтегазового комплекса. Его стоимость составила около 9 млн руб. По данным правоохранителей, через месяц после покупки директор учреждения дал распоряжение сотруднице «подготовить служебную записку о перемещении оборудования в Республику Тыва для проведения плановых испытаний».

В действительности, считает следствие, Роман Аюпов похитил комплекс и распорядился им по своему усмотрению. Отсутствие оборудования было выявлено в ходе инвентаризации. Местонахождение исследовательского оборудования выясняется.

Александра Стрелкова