Старовойт: РФ обсуждает с иностранными авиакомпаниями «мокрый лизинг» самолетов

Россия обсуждает с иностранными авиакомпаниями возможность «мокрого лизинга» самолетов, а также их допуск к каботажным перевозкам. Вопрос упирается в высокую конкуренцию за провозные емкости в мире, сообщил министр транспорта Роман Старовойт «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам господина Старовойта, каботажные перевозки и «мокрый лизинг» — это инструменты, которые «помогут нам достичь цели по повышению авиационной мобильности». Он добавил, что среди иностранных авиакомпаний уже есть желающие заключить такие сделки. Конкретные страны и перевозчиков министр не назвал.

«Мокрый лизинг» — опция аренды воздушного судна вместе с экипажем. Закон, регулирующий этот процесс, президент Владимир Путин подписал в апреле. Обязательное условие заключения договора — обе стороны должны иметь действующие сертификаты эксплуатантов.

Каботажные авиаперевозки — перевозки между пунктами внутри страны — в России сейчас могут выполнять только авиакомпании-резиденты. В прошлом году Минтранс сообщал о возможности допуска к таким рейсам авиакомпаний из дружественных стран.

Подробнее о «мокром лизинге» — в материале «Ъ» «Самолеты из добрых рук».

Екатерина Отрашкевич