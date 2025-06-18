Московский школьник набрал максимальные 400 баллов на ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о первом стобалльнике на ЕГЭ-2025. Выпускник московской школы получил максимальные оценки по четырем предметам.

«В базе мы видим 400 баллов: профильная математика, русский язык, физика и информатика»,— рассказал господин Музаев на полях Петербургского международного экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

По данным ведомства, еще 11 участников экзаменов набрали по 300 баллов. Среди их предметов — химия, биология и история.

Досрочный период сдачи ЕГЭ в этому году проходил с 21 марта по 21 апреля, основной — с 23 мая по 11 июня, пересдачи пройдут с 3 по 4 июля.