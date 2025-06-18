В Верхней Пышме рабочему дали условный срок за самовольную вырубку 116 деревьев

Верхнепышминский городской суд вынес приговор машинисту экскаватора Анифу Галямову, признав его виновным в незаконном повреждении лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ) после вырубки 116 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В июне 2023 года, выполняя работы по подготовке дороги для проезда спецтехники на территории Верхней Пышмы, Аниф Галямов самовольно выкорчевал 116 деревьев различных пород, включая сосны, березы, ели и пихты. В результате чего, Березовскому лесничеству был причинен ущерб в размере 1,6 млн руб..

В суде обвиняемый вину не признал, заявив, что неправильно понял задание и действовал неумышленно. Тем не менее, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с Галямова 1,6 млн руб. в пользу Березовского лесничества.

Приговор не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая