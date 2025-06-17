Гендиректор «КАМАЗа» Когогин приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин 18 июня приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике «Маяк-2», сообщает пресс-служба компании. Умный большегруз создан на базе «КАМАЗа-54901».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Путь господина Когогина пройдет по платной трассе М-11, он повторит свой прошлогодний заезд, чтобы убедиться в развитии автономной техники набережночелнинского автогиганта.

В пресс-службе «КАМАЗа» подчеркивают, что «Маяк-2» является доработанной версией оригинального «Маяка». Компонентная база, отвечающая за автономное движение, является санкционно устойчивой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ПМЭФ пройдет в «Экспофоруме» с 18 по 21 июня. Петербуржцев на время проведения форума попросили воздержаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт.

Андрей Маркелов