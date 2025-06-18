Совфед одобрил ужесточение наказания за возбуждение ненависти

Совет федерации одобрил закон, ужесточающий ответственность по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ). Закон предполагает, что на такие преступления не будет распространяться административная преюдиция, если они сопровождаются оправданием насилия.

По действующему закону к уголовной ответственности за возбуждение ненависти можно привлечь только в случае, если человек ранее был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение (по ст. 20.31 КоАП).

Поправки предлагают не придерживаться этой нормы и сразу привлекать к уголовной ответственности, если преступление будет сопровождаться оправданием или пропагандой применения насилия либо будет совершено группой лиц.

Правительство внесло проект на рассмотрение в феврале 2025 года. В первом чтении его приняли в марте, во втором и третьем — в июне. В пояснительной записке авторы ссылались на анализ 734 административных дел, возбужденных в прошлом году по ст. 20.31 КоАП: в 313 случаях (почти 43%) такие дела возбуждались по фактам выступлений и публикаций, обосновывающих или одобряющих применение насилия, преимущественно по мотивам национальной принадлежности.

Полина Мотызлевская