От администрации Самары требуют повышения эффективности работы по распределению жилфонда

Прокуратура Самары требует от администрации города пересмотреть подход к использованию муниципального имущества и повысить эффективность работы по распределению жилого фонда для обеспечения нуждающихся семей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, прокуратура провела проверку исполнения органами местного самоуправления требований жилищного законодательства, а также законодательства о муниципальной собственности. В муниципальной собственности находится 128 059 жилых помещений. по данным на 1 января текущего года, в списке граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма по городскому округу состоит 12 490 семей.

В прокуратуре отмечают, что «данные обстоятельства указывают на сложившуюся проблематику на территории Самары, определяющую необходимость применения координирующих мер со стороны администрации Самары, направленных на организацию эффективного использования муниципального имущества для нужд социально незащищенных категорий граждан».

Прокуратура Самары внесла представление главе Самары. Рассмотрение акта реагирования взято на контроль.

Руфия Кутляева