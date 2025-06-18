Нижегородский метрополитен рассчитался за ремонт вагонов десятилетней давности

Нижегородский метрополитен погасил задолженность перед АО «Метровагонмаш» за ремонт подвижного состава в 2015 году. Об этом директор метро Олег Яушев сообщил депутатам комиссии городской думы по бюджетной политике на заседании 18 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», к чемпионату мира по футболу 2018 года «Метровагонмаш» по заказу нижегородского метро капитально отремонтировал 20 вагонов за 670 млн руб. К мундиалю купили еще пять новых подвижных составов. Остатки задолженности перед «Метровагонмашем» на 80 млн руб. погашены, отметил господин Яушев.

Сейчас капитального ремонта или списания требуют 18 вагонов или 4,5 состава. Руководство метро направило в правительство Нижегородской области заявку на финансирование покупки пяти новых составов поездов. У оставшихся 50% подвижного состава срок эксплуатации составляет 15-17 лет.

Владимир Зубарев