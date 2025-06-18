«У Мирры Андреевой и Даниила Медведева немало точек соприкосновения»
Владимир Осипов — о миксте на турнире Большого шлема
Лучшие теннисисты России Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на турнире Большого шлема US Open. На американских кортах соревнования в командах пройдут в новом формате, и поклонники тенниса смогут увидеть немало звездных пар. Призовой фонд турнира составит $1 млн. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.
Фото: Manu Fernandez / AP
Если футбольные чиновники в США не всегда принимают адекватные решения, например, отправляя команду из Лос-Анджелеса на клубном чемпионате мира играть в Атланту, то организаторы теннисного турнира US Open, рассуждают конструктивнее.
Они придумали новый формат для теннисного микста, который, по предварительным данным, принесет им дополнительный доход. На первый взгляд все просто. Микст решили проводить за неделю до начала основного турнира, фактически подарив болельщикам еще одно соревнование. Только вот как привлечь на корт звезд, ведь к миксту на турнирах Большого шлема всегда относились неоднозначно? Об этом “Ъ FM” рассказал заслуженный тренер России Борис Собкин:
«Это показательный турнир. Его результаты не идут в рейтинг. Единственный плюс микста в том, что его победители считаются лидерами Большого шлема. Ключевое слово здесь — это "считаются"».
Первый шаг организаторов US Open был очевиден — заинтересовать теннисистов финансово. Призовой фонд в $1 млн оказался вполне убедителен. Но не только деньги решили вопрос, уверен теннисный обозреватель издательского дома “Ъ” Евгений Федяков: «Для любого теннисиста лишний час, проведенный на центральных кортах перед началом турнира Большого шлема, особенно для ведущих спортсменов, которые на на них будут играть, это очень ценно».
Так что организаторы получили немало заявок, среди которых и российский дуэт юной Мирры Андреевой и опытного Даниила Медведева. На минуточку, двух первых ракеток нашей страны. Они уже выходили на корт вместе на Олимпиаде в Париже, но тогда опыт был неудачным. Если в этот раз получиться, то дуэт Медведев—Андреева мы можем увидеть еще не раз. Дело в том, что у российских спортсменов немало точек соприкосновения, рассказал теннисный обозреватель издательского дома “Ъ” Евгений Федяков: «Именно потому, что они оба тренируются во Франции, у них общий российский агент, им так легко было друг с другом договориться».
Кроме российской пары, в США болельщиков ждет немало ярких дуэтов. Тут и грек Стефанос Циципас вместе с испанкой Паулой Бадосой, которые даже свои романтические отношения превратили шоу для поклонников тенниса, и Карлос Алькарас с британкой Эммой Радукану. Все сильнейшие, включая Новака Джоковича и Янника Синнера в деле. А звездные имена всегда привлекают публику. Так что новый формат вполне может принести организаторам US Open дополнительный доход, уверен заслуженный тренер России Борис Собкин: «Похоже, они не прогадают. С одной стороны, все теннисисты здесь, и кто-то захочет: почему бы не поиграть?
А второе: если за это еще и будут хорошие деньги платить, то можно еще и подзаработать, как говорится, по ходу пьесы, совершенно не прилагая никаких дополнительных усилий».
К тому же партии в миксте на US Open будут короткими, что точно не позволит болельщикам заскучать. Сеты сократят до четырех выигранных геймов, а вместо третьей партии сразу будут играть тай-брейк до 10 очков. Победитель определится всего за два дня. Чем завершится этот смелый эксперимент, мы узнаем в конце августа.
Фотогалерея
Ракетка Мирра
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".