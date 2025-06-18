Дрозденко подписал соглашение о развитии индустриального парка «Разметелево» на ПМЭФ

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и директор по развитию ООО «Невская финансово-строительная корпорация» Олег Абрамов 18 июня подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о развитии индустриального парка «Разметелево». В 2028 году промышленным предприятиям малого и среднего бизнеса предложат более 50 тыс. кв. м производственных площадей.

Следом господин Дрозденко подписал с директором компании «Можно всегда» соглашение о расширении производственных площадей и перерегистрации предприятия по производству шоколадных конфет на территории 47-го региона. Организация создаст 62 новых рабочих места, увеличив мощность производства до 950 тонн в год. Планируемые отчисления в бюджет составят 10 млн рублей в год, объем инвестиций — 500 млн рублей. Выход на проектную мощность запланирован на 2027 год.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в промзоне Горелово построят завод по производству сиропов и топпингов для предприятий общественного питания и маркетплейсов.

Андрей Маркелов