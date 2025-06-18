В США могут ввести 10-летний запрет на регулирование искусственного интеллекта

В США может быть установлен запрет на любое новое регулирование искусственного интеллекта (ИИ) со стороны американских штатов в течение ближайших десяти лет. Такой пункт содержится в проекте бюджета США, который Дональд Трамп называет «большим прекрасным законопроектом».

Бюджетный законопроект был одобрен Палатой представителей еще 22 мая. Однако уже после голосования в нижней палате он вызвал волну критики — как в правительстве, так и среди сторонников цифровой безопасности. Член палаты от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, поддержавшая законопроект, позднее призналась в соцсетях, что просто не читала пункт о регулировании ИИ. В противном случае она бы проголосовала против принятия законопроекта в нынешнем виде.

Республиканцы, опасаясь за судьбу проекта бюджета, уже внесли изменения в пункт, касающийся регулирования ИИ. В новой версии документа указано, что штаты могут вводить любые ограничения в отношении ИИ, просто в таком случае они не получат госфинансирование на прокладку широкополосного интернета в «цветных сообществах, районах с низким уровнем дохода и сельской местности». Эта программа была принята еще в 2021 году администрацией Джо Байдена и предусматривает выделение штатам $42 млрд. Как отмечает AP, республиканцы внесли поправку не для того, чтобы избежать тотального запрета на регулирование ИИ, а чтобы весь законопроект оставался привязан к рассмотрению федерального бюджета. Это позволит принять его простым большинством голосов.

Подробнее о ситуации вокруг голосования по проекту бюджета США — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа не бывает худа без добра».

Кирилл Сарханянц