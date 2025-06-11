У Дональда Трампа не бывает худа без добра

Драма в Лос-Анджелесе, где с минувшей субботы не стихают беспорядки, вызванные рейдами администрации Белого дома против иммигрантов, неожиданно сыграла Дональду Трампу на руку в том, что касается продвижения его проекта бюджета США, окрещенного им самим «большим прекрасным законопроектом». Вслед за его принятием Палатой представителей документ, включающий ассигнования миллиардов долларов на борьбу с нелегальной миграцией, поступил в Сенат, где вызвал серьезный раскол. Но ситуация в Лос-Анджелесе вынуждает сомневающихся в целесообразности одобрения этого законопроекта республиканцев не тянуть с одобрением масштабного финансирования иммиграционного контроля, дабы не быть заклейменными в качестве сторонников калифорнийских демократов.

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Как и многое в политике Дональда Трампа, его решение направить в Калифорнию 4 тыс. бойцов Национальной гвардии вкупе с семью сотнями морских пехотинцев для подавления беспорядков и протестов в защиту иммигрантов было встречено американской общественностью неоднозначно. Активное противостояние действиям Белого дома со стороны губернатора-демократа Гэвина Ньюсома, который подал на этой неделе в суд на президента США и Пентагон за введение в штат Нацгвардии без разрешения местных властей, безусловно, добавило политических очков и ему лично, и демократам в целом.

Но, с другой стороны, несмотря на растущее недовольство агрессивным стремлением главы Белого дома к арестам и депортациям нелегалов и не только, события в Лос-Анджелесе заметно помогли и самому Трампу продвинуть его антииммиграционную повестку. Телекадры с подожженными автомобилями и протестующими, бросающими камни и размахивающими иностранными (преимущественно мексиканскими) флагами в знак протеста против арестов иммигрантов в США, по сути, стали лучшей рекламой для масштабного законопроекта американского бюджета, предполагающего в том числе огромные отчисления на усилие миграционного контроля.

В частности, документ, предложенный Трампом и нескромно названный им «большим прекрасным законопроектом», включает пункт о выделении $46,5 млрд на укрепление пограничной стены, а также $4,1 млрд на наем 3 тыс. новых агентов пограничного патруля и 5 тыс. дополнительных таможенников.

В мае контролируемая республиканцами Палата представителей уже приняла законопроект, однако в Сенате он столкнулся со сложностями. Справедливости ради стоит отметить, что главным камнем преткновения оказались вовсе не траты на борьбу с нелегалами, а опасения, что новый бюджет будет выгоден прежде всего богатым, тогда как немалая часть бедных (по некоторым расчетам, сразу 13,7 млн граждан США) потеряет доступ к ряду социальных госпрограмм, в частности к медстрахованию. Кроме того, как предупредил в начале июня фискальный орган Конгресса, знаковый налоговый законопроект Дональда Трампа увеличит долг США на $2,4 млрд к 2034 году.

На фоне этих сомнений в стане республиканцев были сильны опасения относительно дальнейшей судьбы проекта бюджета, который Дональд Трамп хочет принять к 4 июля: однопартийцы президента контролируют Сенат с перевесом в 6 голосов (53 голоса у республиканцев, 47 — у демократов), однако отсутствие поддержки даже 3 сенаторов способно потопить «большой прекрасный законопроект».

Но драма в Лос-Анджелесе внесла в этот неоднозначный расклад существенные коррективы.

«Это (беспорядки.— “Ъ”) лучший маркетинг законопроекта из когда-либо существовавших. Они выдвинули на первый план критический характер увеличения пограничного финансирования и иммиграционного контроля»,— отметил пресс-секретарь американской НКО Turning Point USA, главного защитника республиканских интересов, Эндрю Колвет.

В рядах ярых сторонников билля Трампа стали звучать намеки, что те республиканцы, которые по-прежнему будут противиться принятию законопроекта после случившегося в Калифорнии, по сути, подыгрывают демократам. «Я думаю, что американский народ видит воочию, что происходит, когда на улицах царит беззаконие, и вы подрываете очень важную миссию ICE (Иммиграционной и таможенной службы США.— “Ъ”)»,— заочно обратился к сомневающимся республиканцам один из главных сторонников президентского проекта бюджета сенатор Стив Дейнс.

Использование Трампом событий в Лос-Анджелесе в своих политических интересах, разумеется, отметили и в стане демократов, оценив его, правда, совсем в других красках. «Республиканцы пытаются лишить миллионы американцев медицинской помощи, чтобы предоставить налоговые льготы миллиардерам. И вот Трамп создает кризис, демонизируя иммигрантов с помощью растущего экстремизма, жестокости и пренебрежения законом. Это сценарий Трампа»,— отметил 9 июня в соцсети Х сенатор-демократ от Калифорнии Алекс Падилла.

Наталия Портякова