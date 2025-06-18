Суд продлил конкурсное производство в Агентстве инвестразвития Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области продлил процедуру конкурсного производства в отношении регионального АНО «Агентство инвестиционного развития» до 18 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба суда.

Решение о продлении процедуры банкротства приняли на заседании 18 июня. Конкурсный управляющий Алексей Пивоваров предоставил отчет о результатах своей работы, из которого следует, что не все необходимые мероприятия завершены.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», суд признал АИР банкротом в сентябре 2022 года. Единственным кредитором является УФНС России по Челябинской области, которому организация задолжала 411,6 млн руб. В начале июня этого года ведомство решило завершить процедуру банкротства, на собрании кредиторов конкурсного управляющего обязали обратиться в суд с соответствующим ходатайством. Долг при этом планировали оставить непогашенным.

Виталина Ярховска