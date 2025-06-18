В Пензе установили остановочный павильон по требованию прокуратуры

В Пензе разместили остановочный павильон после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению местного жителя прокуратура Железнодорожного района Пензы выяснила, что вместо предусмотренных 600 м расстояние между остановочными пунктами «Засурье» на ул. Кордон Студеный и «Ахунское кладбище» на ул. Магистральная составляло более 900 м. И хотя граждане неоднократно обращались по этому вопросу в орган местного самоуправления, тот бездействовал в части устранения нарушений.

Надзорное ведомство внесло представление начальнику УЖКХ г. Пензы. В итоге на ул. Кордон Студеный появился остановочный павильон.

Павел Фролов