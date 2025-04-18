В Нижнем Новгороде начинается строительство павильонов станции метро «Заречная»

С 21 апреля в Нижнем Новгороде начинается строительство новых павильонов станции метро «Заречная» на сходах станции №1 и №2. По данным МП «Нижегородское метро», на время работ вестибюль №1 и прилегающий к нему подуличный переход будут закрыты.

Вход и выход в метро будут доступны через вестибюль №2. Работы продлятся до сентября 2025 года, после чего начнется ремонт двух других сходов на станцию.

Муниципальные контракты предусматривают не только устройство наземных крытых павильонов, но и ремонт лестничных маршей и площадок, установку перил и поручней, устройство вентилируемого фасада и облицовку стен внутри павильона и установку подъемной платформы для маломобильных групп населения.

Как писал «Ъ-Приволжье», на благоустройство сходов метро «Заречная» планируется направить 90 млн. руб.

Анастасия Титова