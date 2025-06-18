«Единая Россия» научит участников СВО заниматься бизнесом

Обучение по проекту «Единой России» для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей «СВОй бизнес» пройдет в 2025 году более чем в 30 субъектах РФ, сообщила пресс-служба партии 18 июня. До этого проект протестировали в пяти пилотных регионах: Татарстане, Северной Осетии, Приморском крае, Рязанской и Тюменской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным на сайте программы, участников ждет очный пятидневный интенсив, который «поможет раскрыть потенциал и развить предпринимательские навыки». За это время обучающиеся изучат основы предпринимательства, сформируют бизнес-идею, составят бизнес-план, научатся работать с клиентами и партнерами и получат сертификат. По словам секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева, выпускникам предоставят дальнейшее сопровождение и помощь в открытии своего дела.

Среди регионов, где в 2025 году планируется проведение учебных курсов,— Чечня, Дагестан, Башкирия, Якутия, Московская и Нижегородская области, Краснодарский и Красноярский края. Соорганизаторами проекта являются общественное объединение предпринимателей «Опора России» и федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства «Корпорация МСП».

«Единая Россия» реализует и другие проекты, направленные на помощь ветеранам СВО и их родственникам. Так, 17 июня партия запустила «Школу поддержки для жен и матерей участников СВО», в которой женщин обучат помощи ветеранам в адаптации. Кроме того, при поддержке единороссов запускаются аналоги кадрового проекта «Время героев» в регионах.

Божена Иванова