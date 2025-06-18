Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Чили

Сборные России и Чили по футболу могут провести товарищеский матч в ноябре 2025 года. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Господин Митрофанов заявил, что РФС ведет переговоры с Федерацией футбола Чили о проведении встречи в этом году. По его словам, РФС также ведет диалог с федерациями других стран.

В рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) сборная Чили занимает 50-е место, национальная команда России — 35-е.

С 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские матчи. В 2025 году сборная России одержала победу над командами Замбии (5:0), Гренады (5:0) и Белоруссии (4:1) и вничью сыграла с нигерийцами (1:1).

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Таисия Орлова