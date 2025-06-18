Возбуждено уголовное дело после смерти пятерых ижевчан при пожаре в Королеве

ГСУ СКР по Московской области завело уголовное дело после обнаружения тел пяти ижевчан в сгоревшей квартире на ул. Корсакова в Королеве 17 июня. Двое погибших — дети четырех и семи лет. В ведомстве сообщили, что дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Площадь возгорания 30 кв. м.

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Как сообщила изданию «Московский комсомолец» («МК») старший помощник руководителя местного ГСУ СКР Ольга Врадий, пожар начался около 03.00 в квартире, расположенной на четвертом этаже в первом подъезде. В одной из комнат спала 57-летняя хозяйка квартиры, в двух других находились трое взрослых и двое детей. Арендатор проснулась первая и начала будить остальных, звоня в службу «112». По неизвестным причинам жители квартиры не смогли выйти на лестничную площадку. Пожарные спасли хозяйку квартиры, спустив по лестнице через окно. Тела погибших обнаружили позже. Ижевчане прилетели в Королев на День России и должны были вылететь в столицу Удмуртии утром следующего дня.

Предварительно, причина возгорания — замыкание электропроводки. Местные жители жаловались на частые скачки напряжения. В январе 2025 года в квартире второго подъезда этого же дома произошел пожар из-за неисправной электропроводки. Тогда никто не пострадал. Осмотр места происшествия завершен, проводятся допросы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.