Возбуждено уголовное дело после смерти пятерых ижевчан при пожаре в Королеве
ГСУ СКР по Московской области завело уголовное дело после обнаружения тел пяти ижевчан в сгоревшей квартире на ул. Корсакова в Королеве 17 июня. Двое погибших — дети четырех и семи лет. В ведомстве сообщили, что дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Площадь возгорания 30 кв. м.
Как сообщила изданию «Московский комсомолец» («МК») старший помощник руководителя местного ГСУ СКР Ольга Врадий, пожар начался около 03.00 в квартире, расположенной на четвертом этаже в первом подъезде. В одной из комнат спала 57-летняя хозяйка квартиры, в двух других находились трое взрослых и двое детей. Арендатор проснулась первая и начала будить остальных, звоня в службу «112». По неизвестным причинам жители квартиры не смогли выйти на лестничную площадку. Пожарные спасли хозяйку квартиры, спустив по лестнице через окно. Тела погибших обнаружили позже. Ижевчане прилетели в Королев на День России и должны были вылететь в столицу Удмуртии утром следующего дня.
Предварительно, причина возгорания — замыкание электропроводки. Местные жители жаловались на частые скачки напряжения. В январе 2025 года в квартире второго подъезда этого же дома произошел пожар из-за неисправной электропроводки. Тогда никто не пострадал. Осмотр места происшествия завершен, проводятся допросы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.