В Прикамье празднование Сабантуя перенесли из-за непогоды

Празднование ежегодного Сабантуя в Пермском крае перенесут из-за прогнозируемых проливных дождей. Как сообщает пресс-служба Пермского муниципального округа, торжество пройдет 28 июня в селе Башкултаево. Ранее мероприятие планировалось на субботу, 21 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



По данным пресс-службы, все запланированные мероприятия, включая концертную программу с национальными коллективами, спортивные состязания и игровые площадки, сохранятся.

Сабантуй — традиционный праздник татар и башкир по окончании весенне-полевых работ.