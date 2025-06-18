Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Прикамье празднование Сабантуя перенесли из-за непогоды

Празднование ежегодного Сабантуя в Пермском крае перенесут из-за прогнозируемых проливных дождей. Как сообщает пресс-служба Пермского муниципального округа, торжество пройдет 28 июня в селе Башкултаево. Ранее мероприятие планировалось на субботу, 21 июня.

фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края

По данным пресс-службы, все запланированные мероприятия, включая концертную программу с национальными коллективами, спортивные состязания и игровые площадки, сохранятся.

Сабантуй — традиционный праздник татар и башкир по окончании весенне-полевых работ.

Новости компаний Все