Инвестиции в санкур Кубани выросли в 100 раз за десять лет

Объем вложений в санаторно-курортную отрасль Краснодарского края за последние десять лет увеличился в 100 раз, за шесть лет — в 30 раз. Об этом заявлял губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания Совета по туризму стран СНГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

С 2019 года в крае построили 180 отелей, еще 65 находятся на стадии строительства. Общий объем инвестиций оценивается в 740 млрд руб. Эксперты связывают высокую инвестиционную активность с природными ресурсами региона — черноморским побережьем, месторождениями минеральных вод и лечебных грязей, а также развитой инфраструктурой и круглогодичной загрузкой.

Как уточнил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Михаил Зарицкий, в Краснодарском крае действует более 200 санаториев, из них 140 — круглогодичные. На их базе функционируют 123 бальнеологических и 97 грязевых отделений. Всего в крае зарегистрировано 43 месторождения минеральных вод и пять — лечебных грязей.

В 2025 году регион получит 451 млн руб. на развитие туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта. Общий объем господдержки с момента запуска программы превысил 2 млрд руб. По данным и. о. министра природных ресурсов Сергея Еремина, в 2024 году на эти цели предусмотрено 2,2 млрд руб., из которых освоено 77,2%.

Генеральный менеджер отеля Life Balance Rosa Springs Елена Мосийчук отмечает, что отрасль прошла качественную трансформацию: «Санаторно-курортный сектор Кубани превзошел показатели позднего СССР как по масштабам, так и по уровню сервиса. Частные инвестиции и реконструкция госучреждений позволили сформировать диверсифицированный рынок — от бюджетных ведомственных здравниц до высококлассных спа- и меди-отелей. При этом доступность современных услуг требует поддержки в виде субсидий, корпоративных программ и соцмер».

По словам эксперта, большинство здравниц оборудованы современным диагностическим оборудованием и предлагают широкий перечень услуг — от профильного лечения до wellness-программ, питания и реабилитации.

Подробнее — в материале «Санкур, вери матч»

Анна Гречко