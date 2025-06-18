Фонд «Защитники Отечества» заключит соглашение с Эрмитажем в рамках ПМЭФ

Замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что фонд в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подпишет соглашение с Эрмитажем. В чем будет заключаться сотрудничество, она не уточнила.

«И многие ветераны приехали сегодня сюда как участники форума и нашего проекта "На крыльях", посвященного адаптации людей с инвалидностью. Они впервые оказались в Санкт-Петербурге, и у них эти дни насыщенны. В том числе культурной программой»,— сказала госпожа Цивилева в эфире телеканала НТВ (цитата по «РИА Новости»).

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в ПМЭФ в этом году подтвердили 140 стран. На пленарном заседании форума 20 июня традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Полина Мотызлевская