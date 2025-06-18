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Проект строительства второй очереди моста на Средней дамбе прошел госэкспертизу

17 июня Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции ул. Революции (второй очереди моста через реку Егошиху) в районе Средней дамбы. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в ЕГРЗ. Проектную документацию подготовило пермское ООО «Научно-исследовательская и проектная лаборатория транспортных сооружений и мостов».

фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что краевые власти запланировали строительство второй очереди путепровода на ул. Революции (Средняя дамба). Общая длина составит 257 метров с расширением с четырех полос движения (2+2) до 6 полос (3+3). На эти работы в бюджете на трехлетний период закладывается 1,7 млрд руб.

Напомним, Средняя дамба была построена в 2004 году. Она соединяет Свердловский и Мотовилихинский районы Перми.

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