Проект строительства второй очереди моста на Средней дамбе прошел госэкспертизу

17 июня Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции ул. Революции (второй очереди моста через реку Егошиху) в районе Средней дамбы. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в ЕГРЗ. Проектную документацию подготовило пермское ООО «Научно-исследовательская и проектная лаборатория транспортных сооружений и мостов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что краевые власти запланировали строительство второй очереди путепровода на ул. Революции (Средняя дамба). Общая длина составит 257 метров с расширением с четырех полос движения (2+2) до 6 полос (3+3). На эти работы в бюджете на трехлетний период закладывается 1,7 млрд руб.

Напомним, Средняя дамба была построена в 2004 году. Она соединяет Свердловский и Мотовилихинский районы Перми.