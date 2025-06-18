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В Самаре в ДТП с автобусом у автосервиса пострадали три авто

В аварии с участием автобуса, врезавшегося в фасад здания у автосервиса в Самаре, также получили повреждения три легковых автомобиля. Авария произошла в среду в 4:30 (MSK+1) на улице Черемшанской. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации ГИБДД, 37- летний водитель маршрутного автобуса Lotos ехал в сторону улицы Алма-Атинской и возле дома №29 врезался в стоящий автомобиль Toyota Rav 4. От удара легковую машину отбросило на металлическое ограждение и стоящие авто Lada Priora и Audi A4. При этом автобус отбросило на фасад здания.

Никто не погиб и не пострадал. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Георгий Портнов

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