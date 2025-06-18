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В Самаре автобус протаранил здание у автосервиса

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Самаре утром в среду, 18 июня. Транспорт въехал в постройку возле автосервиса на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, пострадавших нет, пассажиры в автобусе не находились»,— говорится в сообщении.

Полиция выехала на место и опросила очевидцев и участников аварии. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

Георгий Портнов

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