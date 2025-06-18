Более 13 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Удмуртии с начала года

С начала 2025 года в Удмуртии было зарегистрировано 13,2 тыс. случаев присасывания клещей, 2,8 тыс. из них — среди детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Республика вошла в топ-7 регионов России по наибольшему количество обращений из-за укусов членистоногих. Кроме Удмуртии в рейтинге находится Свердловская, Кемеровская, Кировская, Томская, Челябинская области и Красноярский край.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Всего в Удмуртии был зарегистрирован 21 случай заражения клещевыми инфекциями. Вирусный энцефалит выявлен в 12 случаях, четверо из заразившихся — дети. Еще у девяти человек обнаружен клещевой боррелиоз. Чаще всего клещи присасываются в лесу и лесополосе, а также на территории СНТ, кладбищах и местах отдыха.

На наличие возбудителей клещевых инфекций в лабораторных условиях был проверен 10,1 тыс. клещей. 79 из них оказались переносчиками клещевого вирусного энцефалита, 3,3 тыс. — клещевого боррелиоза, 89 — анаплазмоза, а еще 531 клещ являлся разносчиком эрлихиоза.

Напомним, с начала года от клещей было обработано более 3 тыс. га территорий в регионе. Подобные мероприятия включали летние оздоровительные учреждения, места отдыха, кладбища и садоводческие товарищества.