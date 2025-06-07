Более 3 тысяч га обработано от клещей в Удмуртии с начала года

Более 3 тыс. га территорий обработано от клещей в Удмуртии с начала года, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. От грызунов обработка проведена на площади более 3,3 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дератизационные и акарицидные мероприятия включали территории летних оздоровительных учреждений, мест отдыха, кладбищ, садоводческих товариществ. Наибольшие площади в Ижевске: 1,3 тыс. га обработаны от клещей; 1,1 тыс.га — от крыс.