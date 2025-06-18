Израиль сообщил более чем о 800 пострадавших от ракетных обстрелов Ирана

Более 800 человек пострадали в Израиле при ракетных обстрелах Ирана с момента эскалации вооруженного конфликта. Об этом сообщил cоветник офиса премьер-министра страны Дмитрий Гендельман.

Согласно официальным данным израильских властей, на текущий момент в списке погибших значатся 24 человека. Из числа раненых 8 человек находятся в тяжелом состоянии, у 41 состояние средней степени тяжести.

По словам господина Гендельмана, Ираном было выпущено около 400 баллистических ракет, запущены сотни беспилотников. «Зафиксировано примерно 40 мест падения боеприпасов»,— уточнил он.

Обострение вооруженного конфликта двух стран продолжается в регионе с 13 июня, когда Израиль начал операцию против иранской ядерной программы. В ответ Иран наносит удары по израильской территории.

«Конфликт Израиля и Ирана. День шестой» — онлайн-трансляция «Ъ».