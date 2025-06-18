Полиция организовала поиски пропавшего председателя думы Кушвы Сергея Клиросова

В Кушве (Свердловская область) исчез 54-летний председатель городской думы Сергей Клиросов. Информацию об организации поисков «Ъ-Урал» подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Клиросов

Фото: Дума Кушвинского городского округа Сергей Клиросов

Фото: Дума Кушвинского городского округа

«Сотрудники полиции территориального ОВД действительно проводят оперативно розыскные-мероприятия по установления возможного местонахождения данного гражданина»,— сообщил он.

По данным Е1, дума Кушвинского городского округа через месяц после исчезновения Сергея Клиросова назначила нового председателя — им стал Алексей Мельников. «Был с ним знаком, но с мая месяца никакой информации о нем нет. Восьмого числа его видели на поздравлении во Дворце, и с тех пор больше нет вестей. Делали запрос в МВД, но пока нет никакой информации»,— рассказал порталу господин Мельников.

Ранее региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что пропавшую в Карпинске 27 мая 24-летнюю местную жительницу Анастасию Полякову нашли мертвой. По данным пресс-службы судов Свердловской области, она совершила суицид. По делу об издевательствах над ней суд отправил под домашний арест двух человек.

Ирина Пичурина