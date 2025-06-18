В Новороссийске школьники пострадали в ДТП

В Новороссийске 17 июня произошла авария, в которой пострадали двое подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

ДТП произошло в ст. Раевская в 17:30. Несовершеннолетний велосипедист на пересечении ул. Пороховая и Маяковского нарушил правила очередности проезда на нерегулируемом перекрестке. В результате 13-летний велосипедист столкнулся со спортивным мотоциклом, за рулем которого находился 15-летний подросток. Водитель велосипеда получил травмы и госпитализирован.

Документы по факту дорожно-транспортного происшествия будут направлены в Отдел по делам несовершеннолетних и муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Родителей несовершеннолетних привлекут к административной ответственности.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что 16 июня на трассе М-4 «Дон» под Геленджиком произошла авария, в которой пострадали пять человек.