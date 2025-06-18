Власти Татарстана намерены в этом году ввести в эксплуатацию 1,8 млн кв. м нежилой недвижимости. Это выше показателя 2024 года, когда было построено более 1,7 млн «квадратов». Об этом сообщил заместитель главы минстроя республики Ильшат Гимаев, передает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане планируют построить 1,8 млн кв. м нежилых помещений в 2025 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане планируют построить 1,8 млн кв. м нежилых помещений в 2025 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам Ильшата Гимаева, нехватка офисных и складских помещений есть в крупных городах — Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. В связи с этим в республике активно строятся логистические центры. В районных центрах, как отметил замминистра, этот вопрос стоит менее остро.

В прошлом году в Татарстане было введено 1,06 тыс. нежилых зданий. Всего за 2024 год построили свыше 1,7 млн кв. м таких объектов: 23% из них — коммерческая недвижимость, 18,9% — промышленные постройки, 14,9% — сельскохозяйственные, 5% — спортивные сооружения. Доля объектов здравоохранения составила 4,7%, образовательных — 2%, прочих — 31%.

Господин Гимаев добавил, что в новых жилых комплексах также стали активно проектировать встроенные или пристроенные нежилые помещения, чаще всего на первых этажах.

Также в этом году в Татарстане планируется ввести не менее 3,26 млн кв. м жилья. Ранее министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин сообщал, что к середине июня план выполнен на 60% — с начала года в республике построено около 2 млн кв. м жилья.

Анар Зейналов