В Татарстане планируют построить 1,8 млн кв. м нежилых помещений в 2025 году
Власти Татарстана намерены в этом году ввести в эксплуатацию 1,8 млн кв. м нежилой недвижимости. Это выше показателя 2024 года, когда было построено более 1,7 млн «квадратов». Об этом сообщил заместитель главы минстроя республики Ильшат Гимаев, передает РБК Татарстан.
В Татарстане планируют построить 1,8 млн кв. м нежилых помещений в 2025 году
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По словам Ильшата Гимаева, нехватка офисных и складских помещений есть в крупных городах — Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. В связи с этим в республике активно строятся логистические центры. В районных центрах, как отметил замминистра, этот вопрос стоит менее остро.
В прошлом году в Татарстане было введено 1,06 тыс. нежилых зданий. Всего за 2024 год построили свыше 1,7 млн кв. м таких объектов: 23% из них — коммерческая недвижимость, 18,9% — промышленные постройки, 14,9% — сельскохозяйственные, 5% — спортивные сооружения. Доля объектов здравоохранения составила 4,7%, образовательных — 2%, прочих — 31%.
Господин Гимаев добавил, что в новых жилых комплексах также стали активно проектировать встроенные или пристроенные нежилые помещения, чаще всего на первых этажах.
Также в этом году в Татарстане планируется ввести не менее 3,26 млн кв. м жилья. Ранее министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин сообщал, что к середине июня план выполнен на 60% — с начала года в республике построено около 2 млн кв. м жилья.