В Оренбуржье почтового работника обвиняют в хищении средств

В Кувандыкском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу сотрудницы почтовой службы. Она обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, что сотрудница почтового отделения поселка Краснощеково с октября 2024 года по апрель 2025 года похитила свыше 500 тыс. руб., принадлежащих работодателю. Денежные средства поступали от граждан за оплату почтовых переводов, жилищно-коммунальных услуг и электросвязи.

«Имея доступ к счетам отделения, женщина переводила деньги себе на карту, а в ведомственной программе отмечала внесение наличных средств в кассу»,— пояснили в надзорном ведомстве.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев