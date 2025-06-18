Под Волгоградом на 400 тыс. руб. оштрафовали юрлицо за сброс мусора на почву

В Волгоградской области юрлицо оштрафовали на 400 тыс. руб. за сброс строительного мусора на почву рядом с производственной площадкой асфальтобетонного завода. Об этом сообщает пресс-служба Нижне-Волжского управления Росприроднадзора.

Указанная площадка эксплуатируется ООО «СУ-873». Специалисты выявили строительные отходы V класса опасности на территории Качалинского сельского поселения Иловлинского района.

Выяснилось, что захламлена территория на площади около 3,5 тыс. кв. м, объем сброшенных отходов — порядка 1,6 тыс. куб. м. Размер причиненного почвам вреда составил свыше 50 млн руб. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.

Павел Фролов