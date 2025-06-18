В Батайске пенсионерка через суд взыскала украденные мошенниками деньги
Суд в Батайске по иску прокуратуры взыскал более 450 тыс. руб. в пользу обманутой мошенниками пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Правоохранители установили, что потерпевшая перевела деньги на «безопасный счет» по указанию неизвестных, которые представились работниками банка, и возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Прокуратура подала в суд иск о взыскании суммы неосновательного обогащения. Инстанция удовлетворила требования и взыскала деньги в пользу пенсионерки. Исполнение решения находится под контролем ведомства.