С начала года в бюджет Петербурга поступило 448,5 млрд рублей

С начала года, по состоянию на 1 мая 2025 года, в бюджет Санкт-Петербурга поступило 448,5 млрд рублей доходов, что составило 33,8% от годового плана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета составили 436 млрд рублей. Налоговые поступления за указанный период — почти 400 млрд руб., темп роста за год — 148,9%.

«Подобный рост обусловлен переходящими платежами с апреля на май 2024 года. В сопоставимых условиях темп роста доходов за январь-апрель 2025 года составляет 105,8%»,— пояснил господин Корабельников.

За счет платежей по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций было сформировано 66,4% доходов, или 289,3 млрд руб. Наибольший рост поступлений (в сопоставимых условиях) можно наблюдать в таких категориях, как «доходы от специальных налоговых режимов для малого бизнеса (113,3%, или 54,2 млрд руб.) и «имущественные налоги» (117,4%, или 39,6 млрд руб.).

Расходы бюджета по итогам отчетного периода составили 396,3 млрд руб. Исполнение, отметил вице-губернатор, выше аналогичного периода 2024 года и равняется 26,5%. В абсолютном выражении рост составляет 45,8 млрд руб.

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Дарья Астанина