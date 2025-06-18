Начальник Генштаба Герасимов проверил работу группировки «Центр» на СВО
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач военнослужащими группировки «Центр» на красноармейском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны. Из распространенных ведомством видеокадров следует, что генерал армии прибыл в расположение войск в зоне СВО на вертолете.
Перед господином Герасимовым отчитались командующий армией, командиры соединений и другие уполномоченные лица. Они доложили о результатах выполнения задач, сказано в сообщении ведомства. После этого глава Генштаба подвел промежуточные итоги и обозначил задачи, стоящие перед группировкой.
Также Валерий Герасимов вручил наиболее отличившимся военнослужащим «Центра» госнаграды за взятие под контроль ДНР. Начальник Генштаба поблагодарил их «за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач».